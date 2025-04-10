الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

ذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه يسود خلال الـ6 أيام المقبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وأمطار.

انخفاض الحرارة غدًا

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم

أوضحت "الهيئة"، أنه يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد فرصًا لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وتابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

ولفتت "الهيئة"، إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية، على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 متر.

وتابعت أن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية، على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

وأكملت أن حالة الطقس بدءًا من السبت المقبل وحتى الثلاثاء، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد.

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