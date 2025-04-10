إعلان

الجيزة: اليوم قافلة طبية في تخصص الرمد بمستشفى أطفيح المركزي

04:00 ص الخميس 10 أبريل 2025

الجيزة اليوم قافلة طبية في تخصص الرمد بمستشفى أطفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية الشئون الصحية بتنظيم قافلة طبية في تخصص الرمد بمركز أطفيح اليوم الخميس بمستشفى أطفيح المركزي .

وأوضحت المحافظة أن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي على المرضى، كما يتم إجراء لجان ثلاثية لتقييم الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية مثل عمليات إزالة المياه البيضاء وحالات الجلوكوما وأمراض الشبكية والحقن الشبكي.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم المبادرات والقوافل الصحية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في كافة مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة أطفيح بتقديم الدعم اللازم للقافلة الطبية لتسهيل تقديم خدماتها وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.

من جانبها، أوضحت مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة الدكتورة أمل رشدي أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص من مستشفى رمد إمبابة تحت إشراف مدير المستشفى ومنسق الرمد بالمديرية، ويضم الفريق 4 أطباء أخصائيين في طب وجراح.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع

برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الشئون الصحية مستشفى أطفيح المركزي محافظ الجيزة قافلة طبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أكاديميون ونقاد يلقون الضوء على العروض المشاركة بمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة
الخبر التالى:
أكاديميون ونقاد يلقون الضوء على العروض المشاركة بمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)