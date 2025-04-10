الجيزة: اليوم قافلة طبية في تخصص الرمد بمستشفى أطفيح المركزي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية الشئون الصحية بتنظيم قافلة طبية في تخصص الرمد بمركز أطفيح اليوم الخميس بمستشفى أطفيح المركزي .

وأوضحت المحافظة أن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي على المرضى، كما يتم إجراء لجان ثلاثية لتقييم الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية مثل عمليات إزالة المياه البيضاء وحالات الجلوكوما وأمراض الشبكية والحقن الشبكي.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم المبادرات والقوافل الصحية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في كافة مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة أطفيح بتقديم الدعم اللازم للقافلة الطبية لتسهيل تقديم خدماتها وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.

من جانبها، أوضحت مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة الدكتورة أمل رشدي أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص من مستشفى رمد إمبابة تحت إشراف مدير المستشفى ومنسق الرمد بالمديرية، ويضم الفريق 4 أطباء أخصائيين في طب وجراح.

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