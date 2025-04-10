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أمين "البحوث الإسلامية" يشرح خصوصيَّات النبي والشفاعة بالجامع الأزهر

03:00 ص الخميس 10 أبريل 2025

أمين البحوث الإسلامية يشرح خصوصيَّات النبي والشفاع

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ألقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، مساء الأربعاء بالجامع الأزهر، محاضرةً ضمن سلسلة دروسه في (شرح العلَّامة الصاوي على جوهرة التوحيد).

وخلال المحاضرة، تناول الجندي شَرْحَ عددٍ مِنَ القضايا العَقديَّة المهمَّة؛ إذْ أوضح أحكام السمعيَّات، مبينًا كيف تشكِّل هذه المسائل جزءًا أساسيًّا في بناء العقيدة الصحيحة، كما تطرَّق إلى بعض خصوصيَّات النبي ﷺ التي تُبرز مكانته وتكريم الله له بين العالمين.

وسلَّط الضوء على مسألة الشفاعة، مؤكدًا أنها تُعدُّ مِنَ القواعد التي تجمع بين أفعال الإنسان في الدنيا وآثارها في الآخرة، بما يعزِّز مِنَ ارتباط المسلم بعمله ويحفزه على الطاعة والعمل الصالح، في ظلِّ فَهْم واعٍ لمقام الشفاعة وأثره في رحمة الله بعباده.

واختتم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة بتأكيد أهميَّة التمسُّك بالعِلم الصحيح المأخوذ عن أهله، ودَور الأزهر الشريف في نَشْر هذا العِلم وترسيخ مفاهيم الوسطيَّة والاعتدال.

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الدكتور محمد الجندي مجمع البحوث الإسلاميَّة الجامع الأزهر
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