وزير الصحة: وضعنا خطط خاصة لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن ليس هناك دولة في العالم فعلت ما فعلته مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء dmc” المذاع على قناة “dmc” الفضائية، أن المصابين الفلسطينيين كان يتم نقلهم من خلال الهلال الأحمر المصري بـ 150 سيارة إسعاف مصر بـ 750 مسعفا وسائقا لنقلها إلى المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أنه لم يتم عرض سوى 4 حالات فقط من المصابين الفلسطينيين على الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون خلال زيارتهم لمستشفيات العريش أثناء زيارة العريش، أول أمس الثلاثاء.

وأوضح أن تم وضع خطط خاصة لاستقبال الحالات الفلسطينية المصابة بعد فتح معبر رفح،مبينا أن الخطة الأول هي استقبال المصابين في 4 مستشفيات داخل شمال سيناء منهم مستشفى العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد.

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