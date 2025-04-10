مكتب المستشار عدلي منصور ينفي امتلاك رئيس الجمهورية السابق حسابات على سوشيال ميديا"

كتب - محمد سامي:

نفى مكتب المستشار عدلي منصور، امتلاك رئيس الجمهورية السابق حساباً شخصياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً رواد سوشيال ميديا إلى عدم الانسياق وراء هذه الحسابات المزيفة وما يرد بها من أخبار أو تقارير منسوبة لسيادته على خلاف الحقيقة.

وتلاحظ خلال الفترة الماضية، انتشار بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم المستشار عدلي منصور، تروج لأخبار كاذبة، متعلقة بشخصه وأفراد أسرته، ولا تمت للحقيقة بصلة.

كان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، تقدم ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال انتحال بعض الصفحات لاسمه، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحجبها في يوليو ٢٠٢٠.

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