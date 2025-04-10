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مجلس الوزراء يوافق على تأجير سوق العزب للماشية بالفيوم للهيئة القومية للإنتاج الحربي

12:03 ص الخميس 10 أبريل 2025

اجتماع مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء على تأجير سوق العزب للماشية التابعة لمحافظة الفيوم، وذلك للهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطويرها كسوق نموذجية للماشية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات ارقام 79 و80 و81 و82، المؤرخة 10/3/2025.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 110 بتاريخ 20/1/2025 بعدد موضوعين.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي، صادر عن الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي.

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