"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب- محمد نصار:

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار العفو الرئاسي الذي شمل الإفراج عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وإعطاء فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع والعودة إلى حياتهم الطبيعية بين أسرهم.

وثمنت المنظمة، هذه الخطوة الإيجابية التي تسهم في تعزيز روح التسامح والتعايش المجتمعي، معربة عن أملها في استمرار هذه المبادرات التي تدعم إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم.

كما دعت إلى مواصلة مراجعة أوضاع المحتجزين، والتوسع في استخدام آليات العفو والإفراج الشرطي، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وجددت المنظمة، التزامها بالعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وتشجيع كل الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع العدالة الجنائية، بما يحقق التوازن بين الأمن واحترام الحقوق والحريات.

من جانبه، أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا القرار الحكيم أسعد قلوب الجميع، ويؤكد التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، من خلال منح المفرج عنهم فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية وتعزيز روح التعايش بين الجميع.

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