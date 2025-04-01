العمرة 2025.. موعد مغادرة المعتمرين وانتهاء مدة إقامتهم

كتب- محمد أبو بكر:

حددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موعد انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة العربية السعودية.

وذكرت غرفة السياحة، في خطاب، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة ستكون يوم 1 ذو القعدة والذي يوافق أول شهر أبريل 2025.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات.

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