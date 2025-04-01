برلمانية: المصريون يثقون في رؤية القيادة السياسية للتعامل مع القضية الفلسطينية

كتب- محمد نصار:

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الشعب المصري يثق ثقة مطلقة وبلا حدود في رؤية القيادة السياسية وحكمتها في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر كانت ولاتزال وستظل داعمًا أساسيًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت "سولاف درويش"، في بيان، اليوم، إن العالم كله بجميع دوله ومنظماته أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن موقف مصر ثابت وتاريخي ولن يتغير ولا يقبل المساومة إذ تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لا يمكن التفريط فيها أو التخلي عن أي من ثوابتها وأن أي محاولات لفرض واقع جديد من خلال تهجير الفلسطينيين مرفوضة شكلًا وموضوعًا.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني له الحق في أرضه ووطنه، وأن مصر تقف ضد أي مخططات لتغيير التركيبة السكانية أو تهجير السكان من أراضيهم.

وأشارت النائبة سولاف درويش، إلى ملايين المصريين احتشدوا في وقفات تضامنية عقب صلاة عيد الفطر دعمًا للشعب الفلسطيني ودعمًا للقيادة السياسية في مواقفها الثابتة الرافضة للعدوان على غزة ومساندة الشعب الفلسطيني ورفض مخططات تهجيره من أراضيه مثمنة إدانة المصريين لحرب الإبادة على غزة إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف سريعة حاسمة ضدها ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وهذه الحشود المليونية تعيد التأكيد على صلابة الموقف المصري الشعبي تجاه القضية الفلسطينية.

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