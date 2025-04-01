حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في ثاني أيام عيد الفطر -(صور)

كتب- عمرو صالح:

تصوير- أحمد مسعد:

شهدت حديقة القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، ثانى أيام عيدالفطر المبارك إقبالا كبيرًا من المواطنين اللذين حرصوا على الاستمتاع بإجازة عيد الفطر وسط الطبيعة الخلابة.

وتمتلك وزارة الموارد المائية والري عددًا من حدائق الرى المطورة بالقناطر الخيرية مثل "لؤلؤة الشرق - النيل - التوفيقي - النخيل - المركز الثقافي - البحيرة - الياسمين"، وتتميز الحدائق بوجود المساحات الخضراء وإطلالة مميزة على نهر النيل مع وجود أشجار قديمة ونافورات مياه وبرجولات ومقاعد خشبية وكافيتريات للأطعمة والمشروبات وملاهي للأطفال ومركز ثقافي به مكتبه متنوعه وقاعات أفراح وأماكن لتصوير العرائس ودورات مياه.

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