اقتران هلال القمر مع حشد الثريا.. حدث فلكي مميز في سماء مصر والوطن العربي الليلة

كتب- محمد أبو بكر:

تشهد سماء مصر والوطن العربي الليلة حدثًا فلكيًا مميزًا، حيث سيقترن هلال القمر مع حشد نجوم الثريا، المعروف أيضًا بـ"الأخوات السبع".

تفاصيل الظاهرة الفلكية:

موعد الرصد: سيحدث الاقتران مساء اليوم، الثلاثاء 1 أبريل 2025، بعد غروب الشمس مباشرة.

مكان الرصد: يمكن مشاهدة الهلال والثريا بالعين المجردة في الأفق الشرقي، حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر. يُفضل الابتعاد عن مصادر التلوث الضوئي للحصول على رؤية أوضح.

مدة الرصد: سيستمر المشهد في السماء حتى ظهور الشفق الصباحي عند شروق الشمس في اليوم التالي.

نبذة عن حشد الثريا:

حشد الثريا هو عنقود نجمي يقع على بُعد حوالي 440 سنة ضوئية من الأرض، ويضم مئات النجوم. ومع ذلك، يمكن رؤية سبعة منها بالعين المجردة، مما أكسبها لقب "الأخوات السبع". يظهر هذا الحشد في برج الثور، بالقرب من نجم الدبران.

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