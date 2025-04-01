بالصور.. إقبال كبير من المواطنين على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر

كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت حديقة الأزهر، اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك إقبالًا كبيرًا من المواطنين اللذين حرصوا على الاستمتاع بالإجازة بين الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها أركان الحديقة وذلك وسط أجواء تسودها البهجة والسرور.

وتًعد حديقة الأزهر أضخم حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم تقع على مساحة 80 فدان كانت تستغل في الماضي كمقلب للقمامة والمخلفات لمدة تزيد على ألف عام. تم الإعلان عن المشروع في عام 1984 وافتتحت للزائرين في عام 2005 حيث استغرق إنشاؤها أكثر من 7 أعوام بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليون جنيه تحملتها مؤسسة أغاخان للعمارة الإسلامية.

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