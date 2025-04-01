إعلان

بالصور.. إقبال كبير من المواطنين على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر

03:18 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
  • عرض 21 صورة
    حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت حديقة الأزهر، اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك إقبالًا كبيرًا من المواطنين اللذين حرصوا على الاستمتاع بالإجازة بين الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها أركان الحديقة وذلك وسط أجواء تسودها البهجة والسرور.

وتًعد حديقة الأزهر أضخم حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم تقع على مساحة 80 فدان كانت تستغل في الماضي كمقلب للقمامة والمخلفات لمدة تزيد على ألف عام. تم الإعلان عن المشروع في عام 1984 وافتتحت للزائرين في عام 2005 حيث استغرق إنشاؤها أكثر من 7 أعوام بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليون جنيه تحملتها مؤسسة أغاخان للعمارة الإسلامية.

اقرأ أيضًا:

7 منشورات تحذيرية من تشغيلات لأدوية وكريمات للبشرة خلال مارس.. تعرف عليها‎

السكر بـ12.5 جنيه.. ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل

محافظة القاهرة: إنجاز 85% من محور صلاح سالم وتفكيك كوبري السيدة عائشة في هذا التوقيت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ثاني أيام عيد الفطر عيد الفطر 2025 إقبال المواطنين حديقة الأزهر حديقة الأزهر أضخم حدائق القاهرة حديقة الأزهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب