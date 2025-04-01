الجيزة: ضبط 98 مخالفة تموينية في أول أيام عيد الفطر ولجان لضبط الأسواق

كتب- محمد أبو بكر:

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين، من ضبط 98 مخالفة تموينية في أول أيام عيد الفطر المبارك. تنوعت المخالفات بين التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز.

وتم تحرير محاضر بجميع المخالفات من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المعنية.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرص أجهزة المحافظة على توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى توجيه المسؤولين بالجهات المعنية لتشكيل لجان لمراقبة الأسواق والتأكد من استقرار توريد السلع وسلامة المواد المتداولة.

كما اطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاص بمديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهود الجهات المعنية خلال إجازة العيد، والذي أشار إلى قيام أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتشكيل 20 لجنة لمتابعة الأسواق.

وتمكنت هذه اللجان من تسهيل توريد وعرض مختلف السلع التموينية، خصوصًا السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك، بالكميات الكافية التي تغطي احتياجات المواطنين.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، استقرار عمليات عرض أسطوانات البوتاجاز والخبز، وقيام الجهات الموردة والباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة مع ضبط المخالفين.

كما أشار إلى استمرار تنظيم الحملات الدورية طوال إجازة عيد الفطر المبارك لتمشيط الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتعامل معها.

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