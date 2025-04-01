زادت 3 أضعاف.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول في وزارة العمل، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025 سيكون تزامنًا مع بداية عيد الأضحى المبارك.

ويتوقع فلكيًا أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك 2025 يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

زيادة المنحة للعمالة غير المنتظمة

كانت أعلنت وزارة العمل عن قرار زيادة المنحة الدورية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه بداية من عام 2025، حيث يأتي هذا لتقديم الدعم للفئات التي ليس لديها دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة، والتي سيتم صرفها خلال شهر رمضان 2025، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

ووفق ما سبق، فإن منحة العمالة غير المنتظمة زادت 3 أضعاف، حيث تطورت من 500 جنيه إلى 1500 جنيهًا.

وأكدت وزارة العمل أن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة ستكون سارية على جميع الأشخاص المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، حيث تم تم تحديد صرف المنحة ست مرات على مدار العام، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية الإجمالية لهذه المنحة بعد الزيادة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

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