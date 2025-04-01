هل تنسى الأسماء والأماكن وتعاني عدم التركيز؟.. إليك نصائح لعلاج ضعف الذاكرة

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة آيات فرغلي هاشم، دكتور باحث بقسم الزيوت والدهون، معهد الصناعات الغذائية والتغذية، بالمركز القومي للبحوث، إن ضعف الذاكرة يعتبر من أبرز المشاكل والظواهر الشائعة في الوقت الراهن.

وأكدت هاشم، خلال نشرة بحثية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن ضعف الذاكرة أو النسيان أو عدم التركيز هي مرادفات لمعنى واحد وهو أحد أشكال فقدان الذكريات مثل نسيان بعض أسماء الأشخاص أو الأماكن أو حتى أماكن تواجد بعض الأغراض الشخصية.

وأوضحت، أنه مما لا شك فيه ان هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة ضعف الذاكرة والتي من أهمها علي - سبيل المثال لا الحصر - تقدم العمر والعوامل الوراثية وزيادة الدهون في الجسم والأمراض التي تؤثر علي الدماغ.

وأشارت دكتور باحث بقسم الزيوت والدهون، معهد الصناعات الغذائية والتغذية، بالمركز القومي للبحوث، إلى أنه فيما يخص زيادة الدهون في الجسم فإنها تعمل أيضا على انخفاض تدفق الدم إلى المخ والذي بدوره يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

وتابعت: بالتمعن في عالم الأبحاث العلمية والدراسات يتضح لنا وجود علاقة عكسية بين الذاكرة و مستوى الأنسولين في الدم بمعنى أن مستوى الأنسولين المنخفض يحسن من كفاءة الذاكرة.

وقدمت بعض النصائح والتوصيات التي من شأنها تقليل خطر التعرض لضعف الذاكرة والحفاظ علي صحة الدماغ وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون وممارسة الرياضة بصفة دورية.

وذكرت أنه من أفضل الوجبات الغذائية التي تفيد ذاكرتنا هي التي تحتوي علي نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية مثل الأسماك.

ولفتت أنه من الوجبات المميزة الفواكه المجففة الياميش التي تعد من أهم المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة والمفيد لصحة الذاكرة، وكذلك يجب تناول البيض حيث أنه يحتوي علي فيتامين دال الهام لصحة الدماغ والإكثار من تناول الخضروات والفواكه.