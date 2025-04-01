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وفاة والدة وليد أبو العينين مدير أمن مشيخة الأزهر

02:11 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

مشيخة الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفيت ظهر الثلاثاء، والدة الدكتور وليد أبو العينين مدير أمن مشيخة الأزهر، بمسقط رأسها بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر أن تشيع جنازة والدة الدكتور وليد أبو العينين، مدير أمن مشيخة الأزهر، عصر اليوم من قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وتقام ليلة عزاء والدة الدكتور وليد أبو العينين، عصر غد الأربعاء، بقرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

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مشيخة الأزهر وفاة والدة مدير أمن مشيخة الأزهر الدكتور وليد أبو العينين
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