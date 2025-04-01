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بعد توسعته.. بدء تشغيل كوبري العامرية بطول 1200 متر خلال العيد

01:35 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

كوبري العامرية

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كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة النقل، خلال عيد الفطر المبارك في أعمال التشغيل الرسمي لكوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع.

وكان تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الأعمال النهائية لمشروع تعديل ورفع مناسيب وتوسعة كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع.

ويبلغ طول المشروع نحو 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع 5 حارات مرورية.

ويعمل المحور على خدمة أهالي الإسكندرية وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة من وإلى الإسكندرية وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

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