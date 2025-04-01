"الأفق والمواقيت".. إسلام بحيري عن هلال شوال: ما فعله مفتي مصر هو الصحيح

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الباحث إسلام البحري أن استطلاع الهلال يجب أن يكون قائمًا على الرؤية البصرية، وليس الحسابات الفلكية وحدها، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمواقيت البصرية هو الأساس في تحديد بداية الأشهر الهجرية، تمامًا كما هو الحال في مواقيت الصلاة.

وقال البحري، في منشور له عبر "فيسبوك": نحن نصلي وفق توقيت محسوب بالشمس، حيث يتم تحديد أوقات الشروق، والمنتصف، والزوال، والغروب، والليل، والفجر بناءً على موقع الشمس، وهو ما سماه الله في القرآن بالمواقيت في قوله: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، أي أنها موقوتة بحركة الشمس".

وأوضح أن الشمس لا تشرق ولا تغرب في نفس اللحظة في جميع المدن، ولذلك تختلف مواعيد الصلاة بين مدينة وأخرى.

وأضاف: "إذا كنا لا نوحد أوقات الصلاة على مستوى الدولة، فكيف يمكننا أن نوحد رؤية الهلال بناءً على الحسابات فقط دون مراعاة اختلاف الأفق؟".

وأشار البحري إلى أن الشمس عندما تغرب في مدينة الإسكندرية، فإن ذلك يحدث وفقًا للأفق المحلي الذي يراه سكان المدينة، وليس من خلال التلسكوبات أو الحسابات الفلكية.

واستطرد قائلاً: "لو صلى شخص المغرب في الإسكندرية، ثم استقل طائرة بعدها مباشرة، فقد يرى الشمس لا تزال في الأفق، لكنه غير مطالب بإعادة الصلاة، لأن المرجع في التوقيت هو الأفق الذي كان فيه وقت أداء الصلاة".

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على رؤية الهلال، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)، مما يعني أن الأهلة تُعتمد كوسيلة لتحديد الزمن، تمامًا كما تُعتمد الشمس في تحديد مواقيت الصلاة".

وأكد البحري أن ميلاد الهلال فلكيًا لا يعني بالضرورة ظهوره في الأفق الذي يعيش فيه الشخص، قائلاً: "قد يولد الهلال وفقًا للحسابات، لكنه لا يُرى في الأفق المحلي، وبالتالي لا يمكن اعتباره بداية للشهر الجديد حتى تتم رؤيته بالعين المجردة".

وختم البحري حديثه قائلاً: "ما قام به مفتي مصر في اعتماد الرؤية البصرية لتحديد بداية الأشهر الهجرية هو الصحيح، وهو لا يتعارض مع العلم، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالتكنولوجيا أو الحسابات الفلكية بقدر ما يتعلق بالالتزام بالمواقيت البصرية التي حددتها الشريعة الإسلامية".

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