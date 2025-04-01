16 صورة ترصد احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر في الحديقة الدولية

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الحديقة الدولية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، توافد الأسر والمواطنين؛ للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر 2025.

ورصدت "عدسة مصراوي"، احتفالات الأسر والمواطنين في الحديقة الدولية اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2025.

واحتفلت مصر، أمس الاثنين، بأول أيام عيد الفطر، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد.

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