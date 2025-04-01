أمين "البحوث الإسلامية" لمصراوي: المجمع أصدر قرارًا بمنع تداول المصاحف الملونة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، موقف من المجمع من المصاحف الملونة التي يتم تداولها بين الحين والآخر.

وقال الجندي في تصريح لمصراوي، إن مجمع البحوث الإسلامية أصدر منذ فترة قرارًا بمنع استخدام الورق الملون في طباعة المصحف، واعتبار الخط الأسود لونًا مناسبًا للنص القرآن؛ وذلك حفاظًا على هيبة المصحف الشريف ووقاره، ولذلك لا يتم إعطاء تصاريح طباعة أو تداول لهذه المصاحف الملونة.

وأشار إلى أنه حال الإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن يتم التعاون مع مباحث المصنفات من أجل مواجهة انتشار مثل غير المصاحف غير المصرحة بتداولها، وهو ما يتم في غيره من المخالفات أو الأخطاء التي قد ترد علينا في أي مصحف يتم بيعه في الأسواق.

وأكد أنه تتولى لجنة مراجعة المصحف فهي مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، فقضية العناية بطباعة المصحف الشريف من حيث المراجعة والضبط قضية في غاية الأهمية، لذلك يولي لها المجمع اهتمامًا خاصًا، حيث يقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات.