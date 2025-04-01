التنمية المحلية: استعدادات مكثفة خلال عيد الفطر لتعزيز منظومة الخدمات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تجري استعدادات مكثفة لعيد الفطر المبارك، حيث تتابع جاهزية المتنزهات العامة والمراجعة المرورية للطرق الرئيسية والفرعية، بهدف ضمان سيولة الحركة وتيسير تنقل المواطنين خلال العيد.

وأوضح "قاسم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن وزارة التنمية المحلية تُقدم تقارير دورية عن الحالة العامة بالمحافظات عبر مراكز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسيطرة، مما يعزز التنسيق والمتابعة الفعالة.

وشدد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على أهمية متابعة جاهزية القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، مع التأكيد على ضرورة التواجد الميداني للقادة التنفيذيين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مع الاستجابة الفورية لأي معوقات أو مشكلات قد تطرأ.

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