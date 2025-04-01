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"تموين البحيرة" تشن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر

11:12 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر
  • عرض 8 صورة
    حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر
  • عرض 8 صورة
    حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر
  • عرض 8 صورة
    حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر
  • عرض 8 صورة
    حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر
  • عرض 8 صورة
    حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر
  • عرض 8 صورة
    حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال إجازة عيد الفطر
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كتب- محمد سامي:

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محمد هدية، وإشراف حسام المزين وكيل المديرية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير 102 محضراً خلال أيام الوقفة وأول أيام عيد الفطر المبارك للمخابز البلدية المخالفة.

وتنوعت المخالفات ما بين:

نقص وزن الخبز ،عدم وجود سجل زيارات بالمخبز وعدم مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة وعدم إعلان أسعار رغيف الخبز، كما تم استكمال المرور على المخابز البلدية المدعمة والتأكد من انتظام المخابز فى إنتاج الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية، بالإضافة إلى تحرير محضر مخالفة مواد بترولية.

كما تم متابعة سير العمل بمحطات الوقود، لضمان انتظام العمل، والتأكد من وصول المنتج للمواطنين وبيعه بالأسعار الرسمية، مع التأكيد على عدم وجود شكاوى من نقص المنتجات البترولية، كما تم المرور على مستودعات الغاز لضمان انتظام واستقرار العمل بها.

وفى إطار استمرار العمل الرقابي لليوم الثالث على التوالي وتم المرور بناحية مراكز حوش عيسي ووادي النطرون ومركز بدر وأسفر المرور عن تحرير 20 تقرير وضبط المخالفات.

ومازالت المتابعة الميدانية مستمرة.

من جانبه أكد محمد رجب هدية - وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لضبط منظومة الدعم والتصدي لأي محاولات تلاعب بالسلع الاستراتيجية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان توافر الخبز والسلع الأساسية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين عبر غرفة العمليات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

وشددت المديرية على ضرورة التزام التجار وأصحاب المخابز بالقوانين المنظمة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

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