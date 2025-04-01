إعلان

محافظة القاهرة: إنجاز 85% من محور صلاح سالم وتفكيك كوبري السيدة عائشة في هذا التوقيت

10:59 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

كوبري السيدة عائشة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قال حسام لبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إن العمل في محور صلاح سالم البديل يسير على قدم وساق وذلك للانتهاء من تنفيذه بشكل كامل تمهيدًا لدخوله الخدمة.

وأضاف "لبيب"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أنه تم الانتهاء من نحو 85% من إجمالي المشروع، وجار العمل على الانتهاء من النسبة المتبقية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، تفاصيل أنه عقب الانتهاء بالكامل من تنفيذ محور صلاح سالم البديل سيتم البدء في تفكيك كوبري السيدة عائشة تمهيدًا لإزالته، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم البدء في تفكيك الكوبري.

وأشار حسام لبيب، إلى أن هذا الكوبري يشكل خطورة على المواطنين بسبب وقوع الكثير من الحوادث المرورية، إلى جانب أن إزالته يأتي في إطار مخطط تطوير منطقة القلعة والمنطقة المحيطة بها بهدف تحويلها إلى مزار سياحي ومتحف مفتوح على أعلى مستوى لخدمة السياح وتنشيط الحركة السياحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوبري السيدة عائشة محور صلاح سالم تفكيك كوبري السيدة عائشة محافظة القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار واضطراب بالملاحة خلال الأيام المقبلة