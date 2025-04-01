محافظة القاهرة: إنجاز 85% من محور صلاح سالم وتفكيك كوبري السيدة عائشة في هذا التوقيت

كتب- محمد نصار:

قال حسام لبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إن العمل في محور صلاح سالم البديل يسير على قدم وساق وذلك للانتهاء من تنفيذه بشكل كامل تمهيدًا لدخوله الخدمة.

وأضاف "لبيب"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أنه تم الانتهاء من نحو 85% من إجمالي المشروع، وجار العمل على الانتهاء من النسبة المتبقية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، تفاصيل أنه عقب الانتهاء بالكامل من تنفيذ محور صلاح سالم البديل سيتم البدء في تفكيك كوبري السيدة عائشة تمهيدًا لإزالته، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم البدء في تفكيك الكوبري.

وأشار حسام لبيب، إلى أن هذا الكوبري يشكل خطورة على المواطنين بسبب وقوع الكثير من الحوادث المرورية، إلى جانب أن إزالته يأتي في إطار مخطط تطوير منطقة القلعة والمنطقة المحيطة بها بهدف تحويلها إلى مزار سياحي ومتحف مفتوح على أعلى مستوى لخدمة السياح وتنشيط الحركة السياحية.