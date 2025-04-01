لـ10 ملايين أسرة.. استمرار صرف الدعم الإضافي علي بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لشهر أبريل، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزارة، أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف الدعم الإضافي لشهر مارس يمكنهم صرف مستحقاتهم المتأخرة مع مقررات شهر أبريل، مشيرةً إلى أن الدعم يُضاف تلقائيًا على البطاقات التموينية دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من قبل المستفيدين.

قيمة الدعم الإضافي للمستفيدين

125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا.

250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر.

ويستمر صرف هذا الدعم عبر المنافذ التموينية، المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، جنبًا إلى جنب مع صرف السلع التموينية الأساسية مثل السكر، الزيت، الأرز، والمكرونة.

أكدت الوزارة أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السلع التموينية، مع تكثيف حملات التفتيش والرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب أو احتكار السلع.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى مراجعة المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم التموينية والاستفادة من الدعم الإضافي، مشددةً على استمرار جهود الحكومة في دعم الأسر المصرية وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.