دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر أبريل

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صرف السلع التموينية لشهر أبريل للمستفيدين من الدعم عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" المنتشرة في جميع المحافظات وذلك بواقع 50 جنيه لكل فرد في البطاقة.

وأكدت الوزارة، أن عمليات الصرف تتم وفقًا للمقررات التموينية المحددة لكل بطاقة بنفس الأسعار دون أي زيادة ، مع توفير جميع السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، بالإضافة إلى مجموعة من السلع الاختيارية التي يمكن للمواطنين الحصول عليها باستخدام الدعم المخصص لهم.

وشددت الوزارة، على أنها تتابع بشكل مستمر توافر السلع وضبط الأسعار لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة، مع توجيه حملات رقابية مكثفة على المنافذ التموينية لمنع أي تلاعب أو احتكار للسلع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه للمنافذ التموينية المعتمدة لصرف مقرراتهم التموينية، مؤكدة استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لضمان تلبية احتياجات جميع المستفيدين خلال الشهر.