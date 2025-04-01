"الثقافة" تكشف حقيقة تدخل الرقابة وفرض أغنية "اسلمي يا مصر" في نهاية مسلسل "لام شمسية"

كتب- محمد شاكر:

حسم الكاتب عبدالرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، التابع لوزارة الثقافة، الجدل الذي دار خلال الساعات الماضية من تدخل الرقابة على المصنفات الفنية ما تردد مؤخرا، وفرض اغنية "اسلمي يا مصر"، في ختام المسلسل.

وقال كمال في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سرت شائعة سخيفة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية ان الرقابة فرضت أغنية (اسلمي يا مصر )

وهو أمر عاري تماما من الصحة والنهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة بالرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد، لذا يجب تحري الدقة".

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "ذكريات العيد"

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة