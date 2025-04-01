في محافظات القناة وسيناء.. برنامج مجاني متنوع لقصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر

كتب- محمد شاكر

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من اليوم الثلاثاء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المجانية بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، احتفالا بعيد الفطر المبارك، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات في محافظات الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء وجنوب سيناء، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتنوع ما بين عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، الورش الفنية، وأفلام سينما الشعب.

وتنطلق من مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية مع حفل فني في تمام السابعة مساءً، يتضمن عرض مسرح عرائس وفقرات متنوعة للأطفال.

وفي محافظة السويس، يستقبل نادي هيئة القناة عروضا فنية لفرقة الآلات الشعبية وفريق كورال السويس يومي الثلاثاء والأربعاء، في تمام السابعة مساء، بجانب ورش فنية وفقرة رسم على الوجه.

وفي محافظة جنوب سيناء، يشهد المسرح الصيفي بمدينة الطور في الثامنة مساءً، عروضا فنية لفرقتي الطفل للفنون الشعبية، وذلك بعد غد الثلاثاء، بجانب عروض لفرقة تلقائيين الطور (أطفال) في اليوم التالي.

كما يتضمن يوم الأربعاء عرضا فنيا تقدمه فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقصر ثقافة بورسعيد في تمام الثامنة مساء.

أما في محافظة شمال سيناء، تقدم فرقة العريش للفنون الشعبية، عرضا فنيا في سهرة الخميس 3 أبريل بقصر ثقافة العريش.

كما يُعرض الفيلم العربي "سيكو siko" ضمن مشروع سينما الشعب، وذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

الفيلم تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، وسليمان عيد، وتقام الحفلات طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خليف، مدير عام الإقليم، والفروع الثقافية التابعة.

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