احتفالا بعيد الفطر.. عروض فنية ومسرحية مجانية لقصور الثقافة بمحافظات شرق الدلتا

كتب- محمد شاكر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أنشطة متنوعة بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، بدءا من اليوم الثلاثاء، في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة احتفالا بعيد الفطر المبارك.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتضمن عروض موسيقى عربية، وفنون شعبية، عروض مسرحية، ودراما حركية بالإضافة إلى فقرات الانشاد الديني وأفلام سينما الشعب وغيرها.

وتبدأ الفعاليات من محافظة الشرقية بقصر ثقافة ديرب نجم مع احتفالية في تمام الخامسة مساءً، تتضمن ورشا فنية، فقرة عرائس ماريونت، بجانب عروض الأراجوز.

وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع عرض مسرح الطفل "قميص السعادة"، في تمام السادسة مساءً.

وفي محافظة كفر الشيخ، يقدم قصر ثقافة دسوق العرض المسرحي "التوهة" بدءا من الثلاثاء، ويعرض في السابعة مساءً لمدة أسبوع.

وفي محافظة الدقهلية، تقدم فرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني عرضا فنيا يوم الأربعاء 2 أبريل، ببيت ثقافة تمي الأمديد في تمام الرابعة مساءً، وتقدم فرقة المنصورة للفنون الشعبية عرضا فنيا في اليوم التالي بنادي النيل، في تمام السادسة مساءً، فيما تقدم فرقة المطرية للسمسمية التلقائية عرضا فنيا في اليوم نفسه، ببيت ثقافة زكريا الحجاوي.

وتستقبل الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، عرضا فنيا لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي يوم الأربعاء أيضا في تمام السابعة مساءً، يليه عرض فني فرقة الاستعراضات والدراما الحركية، في اليوم التالي.

كما تقدم الهيئة أفلام عيد الفطر المبارك، ضمن مشروع سينما الشعب، بكل من قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

وتقام الحفلات طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، والفروع الثقافية التابعة، بهدف نشر الثقافة والفنون في مختلف أنحاء مصر، وإضفاء أجواء البهجة على المواطنين.

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