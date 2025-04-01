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مواعيد غلق المحال والمطاعم خلال أجازة عيد الفطر المبارك

01:00 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

مواعيد غلق المحال

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كتب- محمد نصار:

يستمر العمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك، بقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات.

مواعيد غلق المحال والمطاعم خلال إجازة عيد الفطر..

1- إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا في الساعة 2:00 صباحًا.

2- المطاعم والكافيهات يُسمح لها بتقديم خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

3- الورش داخل المناطق السكنية تلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة 10:00 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

4- لا تخضع للمواعيد المذكورة المحلات التي تقدم خدمات أساسية، مثل: محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والمحلات ذات الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

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مواعيد غلق المحال أجازة عيد الفطر منال عوض التنمية المحلية
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