"رياضة النواب" توصي بتشكيل لجنة ثلاثية لإنشاء مركز شباب بدمياط

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة دمياط، بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بالمحافظة.

واستهلت اللجنة، اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء ملعب قانوني لصالح مركز شباب شرباص بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، مؤكدًا أنه تم رفع المستندات المتعلقة بمركز الشباب إلى إدارة المجالس واللجان بالمحافظة منذ عامين لتخصيص 5828م بعد عمل فصل الحد وضم المساحة إلى أملاك الوحدة المحلية بشرباص باجتهاد مجلس إدارة مركز الشباب، كما قاموا بتكفل جميع المبالغ المالية، مطالباً بسرعة صدور قرار التخصيص للأرض محل الطلب وذلك لإقامة مجمع ملاعب عليها ليصبح متنفس للشباب.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه يوجد ملعب خماسي على قطعة الأرض المخصصة لمركز شباب شرباص وتم عمل إحلال وتجديد له بتاريخ 25/7/2023 وتم استلامه ابتدائيا ونهائيا، موضحًا أنه لا يوجد قطعة أرض أخرى مخصصة لمركز الشباب.

كما أقترح المهندس أحمد علي حسن مدير عام المكتب الفني لحماية الأراضي، بتشكيل لجنة مشكلة من مجلس المدينة ومديرية الزراعة ومديرية الري وذلك لمعاينة الأرض محل الطلب والتأكد من أنها تبعد عن الحيز العمراني بمسافة لا تقل عن 1500 فيم أكد محمد محجوب رئيس مجلس مدينة فارسكور، بأن الأرض محل طلب مركز الشباب هي عبارة عن قطعة أرض وضع يد مركز شباب شرباص طرح نهر النيل التابعة جهة الولاية جسور النيل وقامت إدارة مركز الشباب بالسير في إجراءات تخصيص الموقع المشار إليه لإقامة ملعب أخر ومازال الموضوع في إجراءات التخصيص من الجهات المعنية.

و أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزاراتي الزراعة، والري، ومجلس المدينة لمعاينة الأرض محل الطلب وإعادة عرضها مره أخري للموافقة على التخصيص لإنشاء ملعب قانوني لصالح مركز شباب شرباص.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن تركيب نجيل صناعي للملعب الخماسي وسور ملعب مركز شباب قرية الناصرية مركز فارسكور بمحافظة دمياط وردا على طلب الإحاطة أفاد مديح حماد وكيل الشباب بدمياط، بأنه سيتم إدراج عملية إنشاء السور وإحلال وتجديد الملعب الخماسي بخطة العام المالي القادم حال توافر التراخيص اللازمة للإنشاءات، كما أوضح أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للأولوية الأولي لمراكز شباب المحافظة وطبقاً للاعتمادات المتاحة، وسيتم إدراج مراكز الشباب بالخطط الإنشائية القادمة تباعاً وفقاً للأولويات وطبقاً للاعتمادات المالية المتاحة.

وواصلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب إحاطة بشأن استكمال أعمال مركز شباب شرباص واستكمال المبنى الإداري وانشاء ملعب خماسي بمركز شباب شرباص مركز فارسكور - محافظة دمياط.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب بأنه تم إدراج أعمال استكمال المبنى الإداري بمركز شباب شرباص ضمن أولويات التنفيذ بالخطة الإنشائية للعام المالي القادم 2025/2026، كما أوضح أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للأولوية الأولي لمراكز شباب المحافظة وطبقاً للاعتمادات المتاحة وحال توافر التراخيص اللازمة للإنشاءات.

كما أفاد المهندس سعد جرجس سعد رئيس الإدارة المركزية للتطوير وحماية النيل بالوجه البحري، بأن موقع الأرض محل الطلب تقع داخل مسافة الثلاثون متراً من خط التهذيب أي داخل المنطقة المحظورة، كما أن الطلب المقدم هو بغرض الموافقة على إقامة ملعب بحق الانتفاع، مضيفاً أن الموقع يخضع لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والفقرة ثانياً من المادة 111 من اللائحة التنفيذية (يحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نواد أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجري نهر النيل وفرعية إلا بترخيص من الوزارة).

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من قبل مديرية الشباب والرياضة بدمياط لمعاينة المبني الإداري لمركز شباب شرباص وإعادة تقييمه وإعداد مقايسة جديدة لتسليمها لوزارة الشباب والرياضة وذلك.