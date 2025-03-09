انتصار السيسي تستجيب لطلب طفل برعاية مبادرة "نور"

(أ ش أ):

كرمت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج المشرفة من السيدات المصريات الملهمات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وخلال احتفالية يوم المرأة المصرية، ناشد الطفل يونس يسري يونس، سفير مبادرة "نور"، السيدة انتصار السيسي، أن ترعى برنامج نور، وقال إنهم يأملون في ترعى قرينة الرئيس هذا البرنامج ليستفيد منه كل الأطفال.

واستجابت السيدة انتصار السيسي قائلة له: "أهلًا وسهلًا بك يا يونس.. إن شاء الله سننسق مع المؤسسات المعنية.. كل سنة وأنت وطيب".