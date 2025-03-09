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هناك قضايا أكثر إلحاحًا.. يوسف زيدان يوضح موقفه من الإيمان بوجود الجنة والنار

10:28 م الأحد 09 مارس 2025

يوسف زيدان

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كتبت- داليا الظنيني:

قال المفكر يوسف زيدان، إن المسلم الذي ينكر وجود الجنة والنار ينكر أمرًا معلومًا من الدين، لكنه أشار إلى أن مفهومي الجنة والنار يظلان موضوعًا ملتبسًا يحتاج إلى تفسير دقيق.

في حواره مع الإعلامية أميرة بدر خلال برنامج "أسرار" على قناة النهار، أضاف "زيدان"، أن هناك قضايا أخرى أكثر إلحاحًا وواقعية تستحق الاهتمام، قائلًا: "عندنا قضايا أهم وأكثر إلحاحًا وواقعية، وفي واقعنا توجد قضايا أكثر اهتمامًا تتماس مع الإيقاعات اليومية".

وشدد على أن التركيز على مثل هذه القضايا الواقعية أولى من الانشغال بموضوعات فضفاضة مثل الجنة والنار، والتي قد تتحول إلى تخيلات واختلافات لا تنتهي.

وتابع زيدان قائلًا: "شايف أن الدخول في تخيلات واختلافات معنوية وروحية وحسية يدخلنا إلى معترك"، مؤكدًا أن مثل هذه النقاشات قد تبتعد عن جوهر الدين وتشتت الانتباه عن القضايا الحياتية الملحة التي تواجه المجتمع.

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يوسف زيدان الجنة والنار أسرار
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