يوسف زيدان يكشف أسباب انسحابه من "تكوين": دول كاملة كانت واقفة أمامها

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، عن التحديات التي واجهتها مؤسسة "تكوين" منذ انطلاقتها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من إنشائها كان إصلاح الواقع، لكنها واجهت موجات من الانتقادات والشائعات التي حادت عن الحقائق.

في حواره مع الإعلامية أميرة بدر خلال برنامج "أسرار" على قناة النهار، أوضح زيدان، أن المؤسسة كان من المفترض أن تنضم إليها وجوه كثيرة، لكنه اضطر إلى تخصيص وقت كبير في بداية المشروع للرد على الانتقادات وتفنيد الشائعات التي طالت المؤسسة وأعضائها.

وقال: "مكنتش بعمل حاجة خلال شهرين من تأسيس "تكوين" سوى رد الهجوم على المؤسسة، دول كاملة كانت واقفة أمامها، بقالنا عشرات السنين بنكتب للناس ونتحمل السخف ونتحمل قضايا، وراضيين بكده، وتلقيت اتهامات سخيفة".

وأشار "زيدان"، إلى أنه كان يعترض على انضمام وجه واحد فقط إلى المؤسسة، رافضًا ذكر اسمه، مؤكدًا أن الهدف من "تكوين" كان نبيلًا ويركز على الإصلاح الفكري والاجتماعي، ظهرت اتهامات غير مبررة، مثل تدفق ملايين الدولارات على المؤسسة، وهي اتهامات بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

كما تطرق زيدان إلى شائعات أخرى انتشرت بعد إطلاق المؤسسة، منها اتهامات بوقوع اشتباك بالأيدي بينه وبين الإعلامي إبراهيم عيسى.

وعلق على هذه الشائعات بقوله إنها كانت جزءًا من محاولات التشويش التي تهدف إلى الحفاظ على السيطرة على العقول وخلق أزمات نفسية وفكرية. وأكد أن هذه المحاولات لم تكن سوى وسيلة لمواجهة أي فكر جديد أو مختلف.

وأكد يوسف زيدان أن مؤسسة تكوين كانت تحمل رؤية واضحة لإصلاح الواقع، لكنها واجهت مقاومة من قبل بعض الأطراف التي حاولت تشويه سمعتها عبر الشائعات والاتهامات الباطلة.

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