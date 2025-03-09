حدث في 8 ساعات| 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة.. والإسكان تُعلن عن شقق جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها، إعلان وزارة الإسكان عن طرح شقق جديدة ضمن مبادرة بيتك في مصرن كما أعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

طقس الساعات المقبلة.. أمطار وتغير في درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق التاسع من مارس الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه بالنسبة لحالة الطقس اليوم الأحد 9 مارس 2025، يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

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"لا تخافوا".. الأنفاق: إجراء اختبارات سحب الدخان بالمونوريل هذه الأيام

نوهت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء الاختبارات الداخلية لنظام سحب الدخان لبعض محطات مونوريل شرق النيل تمهيدا للاختبارات النهائية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك سيكون يومي الاثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٧ (محطة المشير) اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، والأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٢٢ (محطة العدالة) اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

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رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة

بدأ اعتبارًا من شهر مارس الجاري، فرض زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات الاعتبارية.

يأتي ذلك وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية.

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وزير الإسكان: تنفيذ شقق جديدة في مدينة برج العرب - بيان

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع مشروعات تطوير الطرق والمرافق والمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة برج العرب الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية للمسئولين.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات مرافق في إطار فصل منظومة الصرف الآدمي عن الصرف الصناعي وتطوير البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة، كما يجري تنفيذ 209 عمارات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين"، بجانب تطوير وصيانة الطرق الرابطة بين الأحياء والميادين بالمدينة.

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عيد الفطر.. جدول مواعيد حجز تذاكر القطارات وتواريخ السفر

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك لعام 2025، وذلك اعتبارًا من يوم 11 مارس الجاري.

وفقًا لتعليمات الهيئة، سيتاح الحجز يوميًا بدءًا من الساعة 8 صباحًا، للمسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك من محطة القاهرة، وفق الجدول التالي:

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ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 14 مارس.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، حيث يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

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أسعار شقق مشروع بليس جيت في الشيخ زايد

تستمر وزارة الإسكان في طرح شقق مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج حتى 20 مارس الجاري، ويتم طرح أكثر من 11 مشروعًا في 9 مدن جديدة، ومن أهم المشروعات، بليس جيت الشيخ زايد.

مشروع بليس جيت الشيخ زايد هو مشروع سكني فاخر يقع على محور الريفيرا، ما يجعله واحدًا من أكثر المواقع الاستراتيجية والمرغوبة للسكن والاستثمار، كما يوفر المشروع مزيجًا من التصميم العصري والمساحات الخضراء الواسعة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي جميع احتياجات السكان وتضمن لهم أسلوب حياة مريح ومميزا، ما يجعل منه الوجهة المثالية للعائلات والمستثمرين الباحثين عن الجودة والراحة في بيئة متطورة وآمنة.

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