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الرئيس السيسى يُنيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

08:49 م الأحد 09 مارس 2025
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    النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة (7)
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    النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة (1)
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كتب- محمد سامي:

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ترحماً على روحه الطاهرة , وفى نهاية المراسم قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وفى سياق متصل أناب الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول رافقهم خلال المراسم المحافظين ومديرى الأمن بالمحافظات نطاق المسئولية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسى الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع النصب التذكاري شهداء القوات المسلحة القوات المسلحة
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