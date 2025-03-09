هل ستنجو الهند من رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير اقتصادي يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

تحدث الدكتور ستيفن تيرنر، خبير الاقتصاد السياسي، حول زيارة وزير التجارة الهندي إلى واشنطن لمناقشة السياسات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الهند تسعى إلى تأمين إعفاء من التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وأكد تيرنر، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة ترامب لن تعفي الهند من هذه التعريفات الجمركية، موضحًا أن السياسة الاقتصادية لترامب تركز على حماية الصناعات المحلية الأمريكية، وبالتالي، فإن خفض التعريفات على الهند لن يحقق هذا الهدف، مما يجعل احتمال الإعفاء شبه مستحيل.

وأضاف أن هناك احتمالًا ضئيلًا لإجراء مفاوضات بين البلدين قد تؤدي إلى تخفيض متبادل للتعريفات الجمركية، لكن ذلك يبدو غير مرجح في ظل النهج الاقتصادي الصارم الذي تتبعه واشنطن.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي

الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة