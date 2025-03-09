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"لا تخافوا".. الأنفاق: إجراء اختبارات سحب الدخان بالمونوريل هذه الأيام

06:47 م الأحد 09 مارس 2025

المونوريل

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كتب- محمد نصار:

نوهت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء الاختبارات الداخلية لنظام سحب الدخان لبعض محطات مونوريل شرق النيل تمهيدا للاختبارات النهائية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك سيكون يومي الاثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٧ (محطة المشير) اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، والأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٢٢ (محطة العدالة) اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق، بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

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