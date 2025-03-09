الرئيس السيسى فى "يوم الشهيد": نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

كتب-عمرو صالح:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في يوم الشهيد، نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة، رجال صدقوا العهد ببذل كل غال ونفيس، وقدموا أرواحهم فداء لبلدهم ، فصاروا خالدين في ذاكرة الوطن".

وأضاف الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "نؤكد في هذا اليوم تمسكنا بالهدف النبيل الذي ضحوا من أجله، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه مهما كانت التحديات، ونجدد الالتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار، فخرا بما قدموه لمصر من أبطال يذكرهم التاريخ في أشرف صفحاته على مدار الأجيال".

مضيفًا: "رحم الله تعالى الشهداء، وحفظ مصر من شرور الأعداء.

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