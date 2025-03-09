عالم أزهري: يوم الشهيد رمز للعزة والفخر الوطني

كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف، أن ذكرى يوم الشهيد التي تحييها مصر في التاسع من مارس كل عام هي مناسبة عظيمة تعكس مكانة الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأوضح عبد الباري خلال برنامج "مع الناس" المذاع على قناة "الناس" أن القوات المسلحة تحتفي بهذه الذكرى تخليدًا لتضحيات شهدائها الأبرار وقادتها العظام، وكذلك لإيقاظ الوعي لدى الأجيال الناشئة وتعريفهم بما قدمه آباؤهم وأجدادهم من بطولات.

وأضاف عبدالباري أن الشهداء هم أنبل البشر بعد الأنبياء والرسل، وهم في فرح دائم كما وصفهم الله تعالى في قوله: "فرحين بما آتاهم الله من فضله"، مشيرا إلى أن الشهيد الذي يضحي بدمه في سبيل الله والوطن يستحق أن يظل اسمه محفورًا في ذاكرة الأمة، وسامًا على صدر الوطن تتناقله الأجيال بكل فخر واعتزاز.

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