إعلان

وزيرة التضامن: الطفل الذي يدخل الحضانة صغيرا يكون تحصيله ووعيه أكبر

05:33 م الأحد 09 مارس 2025

مايا مرسي وزيرة التضامن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال بودكاست مبادرة بداية المذاع على شبكة تلفزيون الحياة، أن ملف التنمية البشرية في مصر أصبح من أولويات القيادة السياسية والمسؤول عنه نائب رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الوعي أمن قومي لمصر.

ولفتت مرسي إلى أنها تحب القراءة، مشيرة إلى أنها درست سياسة في الجامعة الأمريكية، وحصلت على الماجستير في التنمية البشرية والدكتوراه في الأمن الإنساني.

وأكدت مرسي أن الإرادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرك كل الملفات بسرعة جدا كملف المرأة وكبار السن وغيره من الملفات التي تحتاج إرادة سياسية.

ونصحت مرسي كل الأطفال ضرورة القراءة والمذاكرة واستغلال السوشيال ميديا في التعلم الصحيح وقراءة الكتب حول العالم.

وأوضحت مرسي أن أهم ما يهمها في مبادرة بداية هي الاهتمام بالحضانات، مشيرة إلى أن الدراسات تشير إلى أن الطفل الذي يدخل الحضانة في سن صغير يكون تحصيله أكبر ووعيه أكبر.

اقرأ أيضًا:

"النقل" تدرس مد الخط الرابع لمترو الأنفاق حتى الحصري

رغم قراره بعدم تشجيع الأهلي بسبب أبو تريكة.. أحمد موسى: مبروك يا أهلي النسر يحلق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي عبد الفتاح السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حريق هائل في المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد (فيديو)
حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور