وزيرة التضامن: الطفل الذي يدخل الحضانة صغيرا يكون تحصيله ووعيه أكبر

كتب-عمرو صالح:

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال بودكاست مبادرة بداية المذاع على شبكة تلفزيون الحياة، أن ملف التنمية البشرية في مصر أصبح من أولويات القيادة السياسية والمسؤول عنه نائب رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الوعي أمن قومي لمصر.

ولفتت مرسي إلى أنها تحب القراءة، مشيرة إلى أنها درست سياسة في الجامعة الأمريكية، وحصلت على الماجستير في التنمية البشرية والدكتوراه في الأمن الإنساني.

وأكدت مرسي أن الإرادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرك كل الملفات بسرعة جدا كملف المرأة وكبار السن وغيره من الملفات التي تحتاج إرادة سياسية.

ونصحت مرسي كل الأطفال ضرورة القراءة والمذاكرة واستغلال السوشيال ميديا في التعلم الصحيح وقراءة الكتب حول العالم.

وأوضحت مرسي أن أهم ما يهمها في مبادرة بداية هي الاهتمام بالحضانات، مشيرة إلى أن الدراسات تشير إلى أن الطفل الذي يدخل الحضانة في سن صغير يكون تحصيله أكبر ووعيه أكبر.

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