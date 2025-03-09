ميناء رفح البري يستقبل 20 مصابا و31 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة

رفح- أ ش أ:

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج في الخارج.. بينما استمر منع شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدخول إلى القطاع للأسبوع الثاني.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن الدفعة الـ37 التي شملت 20 مصابا وجريحا ومريضا و31 مرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات بشمال سيناء ومحافظات الجمهورية؛ لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأشار إلى أن عدد المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين تم وصولهم إلى المستشفيات المصرية بلغ عددهم حوالي 1300 فرد، بالإضافة إلى 94 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا دخلوا أمس ضمن الدفعة الـ36.

ولفت المصدر إلى أن شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والوقود تتكدس أمام ميناء رفح البري جراء رفض السلطات الإسرائيلية منذ يوم الأحد الماضي إدخال الشاحنات والمعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة دون الدخول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو تمديد وقف إطلاق النار.