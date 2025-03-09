برلماني يطالب بزيادة العلاوة الدورية لـ 7% من الأجر الشامل

كتب- محمد نصار:

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل نسبة العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص من 3% من الأجر التأميني إلى 7% من الأجر الشامل طبقًا لمعدلات التضخم لمجابهة ارتفاع الأسعار.

وقال "منصور"، خلال مناقشة مشروع القانون اليوم، إن نسبة 3% من الأجر التأميني قليلة جدًا حيث كانت النسبة سابقًا 7% من الأجر الأساسي، ويجب ربط أي أجور وأي علاوات بمعدلات التضخم وزيادات الأسعار، لمساعدة المواطنين على مجابهة أعباء الحياة المتزايدة.

وأضاف أن الحد الأدنى والعلاوات لا تكفي للاحتياجات الأساسية للمواطن الذي يعاني، مستكملًا أن الدستور المصري في المادة رقم 18 تحدثت عن الحق في الصحة، والمادة 19 تحدثت عن الحق في التعليم، والمادة 78 تحدثت عن الحق في المسكن الآمن والصحي، والمادة 79 تحدثت عن الحق في غذاء صحي.

واستكمل "منصور"، أن الحد الأدنى للأجور والعلاوات لا يكفيان نهائيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية طبقًا لنصوص الدستور.

واختتم حديثه، محذرًا الحكومة من زيادة أي أعباء على المواطنين، حيث أن المادة رقم 124 من الدستور نصت على أن "لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".

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