رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة

كتب- محمد نصار:

بدأ اعتبارًا من شهر مارس الجاري، فرض زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات الاعتبارية.

يأتي ذلك وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية.

ويستهدف القانون وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

زيادة الإيجار بنسبة 15%

اعتبارًا من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.

مدة الزيادة في الإيجارات القديمة

تستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية التي تساعد الأطراف على التكيف مع التعديلات القانونية.

تحرير العقود في 2027

مع انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات للمالك، وإذا رغب المستأجر في الاستمرار، يمكنه تحرير عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين.

من هو الشخص الاعتباري؟

يشمل مصطلح الشخص الاعتباري كيانات مثل:

- الشركات.

- الجمعيات.

- المؤسسات.

- النقابات.

- الهيئات العامة.

ويجب على المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين الالتزام بالزيادة السنوية ومراعاة انتهاء العقود بحلول 2027، أما الملاك، فسيكون لديهم الحق في استرداد الوحدات أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.

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