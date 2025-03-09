رغم قراره بعدم تشجيع الأهلي بسبب أبو تريكة.. أحمد موسى: مبروك يا أهلي النسر يحلق

كتب- محمد نصار:

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بمناسبة فوز الفريق ببطولة السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن قراره بعدم تشجيع النادي الأهلي بسبب إعلان محمد أبو تريكة.

وقال "موسى"، عبر منصة "إكس": مبروووك يا أهلي ولكل جمهورك السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال، النسر يحلق ويفوز 2/3 بعد ماراثون طويل وشوط خامس مثير.. فرحة روعة.. شكرًا للأبطال.

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