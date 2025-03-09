ميناء دمياط يستقبل 27.5 طن قمح مستوردة من روسيا خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 10 سفن.

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 33 سفينة، منها السفينة (PANORMITIS) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 169 مترًا وعرضها 27 مترًا والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص، في تأكيد على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24953 طنًا، تشمل: 5535 طن يوريا، و6773 طن كلينكر، و3645 طن أسمنت معبأ، و9000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44580 طنًا، تشمل: 10597 طن ذرة، و23091 طن قمح، و610 طن خشب زان، و2628 طن حديد، و7044 طن خردة، و610 أطنان أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 738 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 208 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ 132806 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96430 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2454 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ، و1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية وشحن 50 حاوية 20 قدمًا متجهًا إلى العين السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4871 حركة.

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