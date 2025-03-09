"النقل" تدرس مد الخط الرابع لمترو الأنفاق حتى الحصري

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة النقل، تفاصيل مخطط الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بشأن تنفيذ مرحلة ثالثة من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إنه يتم في الوقت الحالي دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الرابع للمترو من حدائق الأشجار حتى الحصري.

وأضاف المصدر، أن المرحلة الثالثة من الخط الرابع للمترو تمتد من حدائق الأشجار حتى الحصري بطول يبلغ 16.3 كم.

يأتي ذلك ضمن المشروعات المستقبلية للهيئة لتلبية احتياجات النقل حتى 2050 عن طريق استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والاستمرار في تطوير منظومة النقل الحالية من خلال تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

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