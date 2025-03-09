وزير الإسكان: تنفيذ شقق جديدة في مدينة برج العرب - بيان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع مشروعات تطوير الطرق والمرافق والمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة برج العرب الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية للمسئولين.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات مرافق في إطار فصل منظومة الصرف الآدمي عن الصرف الصناعي وتطوير البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة، كما يجري تنفيذ 209 عمارات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين"، بجانب تطوير وصيانة الطرق الرابطة بين الأحياء والميادين بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة مواصلة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، وتقديم الدعم الكامل للانتهاء من المشروعات بالمواصفات القياسية، وبالجودة المطلوبة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق البحث العلمي من ميدان كليوباترا حتى ميدان ليسيكو، والطريق الرئيسي الصناعي من ميدان ليسيكو حتى محطة الكهرباء بالحي السكني التاسع.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال طبقة الأسفلت الرابطة وأعمال طبقات الأساس للطريق، مؤكداً سرعة إنجاز الأعمال للبدء في أعمال التخطيط والعلامات الإرشادية للانتهاء من المشروع طبقاً للبرامج الزمنية والمواعيد المقررة، وسرعة التنسيق لطرح الامتياز الإعلاني لتلك المحاور على الشركات المتخصصة فور الانتهاء من المحاور الرئيسية لمدخل المدينة.

وفي الإطار نفسه، تابع المهندس السيد همام، أعمال تنفيذ عدد 209 عمارات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والجاري تنفيذها بالحي التاسع، مشدداً على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بجميع المواصفات ومعايير جودة الأعمال والبرامج الزمنية للتنفيذ، وأنه لا مكان للشركات غير الملتزمة.

وفي سياق متصل، قام رئيس الجهاز بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة الثلاثية، ومتابعة مراحل التشغيل المختلفة بالمحطة، كما قام بمتابعة الأعمال الخاصة برافع ك 34 ضمن منظومة الصرف الصناعي بمحطة المعالجة الثنائية.

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