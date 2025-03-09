خسوف كلي للقمر الجمعة المقبلة.. والبحوث الفلكية تصدر بيانا بشأن رؤيته

كتب- محمد نصار:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل وموعد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والذي يحدث يوم الجمعة 14 مارس 2025.

وقال المعهد، في بيان، قبل قليل، إن توقيت وسط الخسوف يتفق مع توقيت بدر شهر رمضان لعام 1446هـ، حيث يغطي ظل الأرض 118% تقريبًا من سطح القمر.

وأضاف معهد البحوث الفلكية: يُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها أوروبا وجزء كبير من آسيا وجزء كبير من أستراليا وجزء كبير من إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية).

وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 6 ساعات و3 دقائق تقريبًا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها 3 ساعات و38 دقيقة تقريبًا، ويستغرق الخسوف الكلي ساعة واحدة و5 دقائق تقريبًا، ولا يمكن رؤية هذا الخسوف في مصر.

وشدد المعهد، على أنه لا يترتب عن النظر إلى الخسوف أي خطر على العين، بخلاف الكسوف الذي ينبغي النظر إليه بواسطة نظارات خاصة فقط.

وتفيد ظاهرة الخسوف القمري في التأكد من بدايات الأشهر القمرية (الهجرية) إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر (المنازل) مع مستوي مدار الشمس (البروج)، أو قريبًا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه مما يجعل القمر يدخل في ظل الأرض الذي يمتد طويلًا في السماء لمسافة تتجاوز بعد القمر عن الأرض مما يجعله يبدو مظلمًا.

وأكد "البحوث الفلكية"، أن لا علاقة للظواهر الكونية بمصير أو قدر أي إنسان ولا تظهر أو تختفي لموت أحد أو ميلاده ولا هي نذير شؤم لإنسان أو فأل خير لإنسان آخر ويكفي أن نذكر قول النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما صادف وفاة ابنه إبراهيم كسوف الشمس فقال: "إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا" – رواه البخاري.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/3/9/2740538

500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/3/9/2740628

مصدر بـ"الكهرباء": معايير جديدة في اختيار قيادات القطاع ورؤساء الشركات

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/3/9/2740589