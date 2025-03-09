براتب 41 ألف جنيه.. تفاصيل 38 فرصة عمل في الخليج

كتب- محمد نصار:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسَين، وسائقين، ومسجلي شؤون، وكول سنتر؛ للعمل في أحد المعاهد التعليمية بالدول الخليجية، براتب شهري يعادل 41 ألف جنيه مصري.

وقال جبران إن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

ودعا الوزير الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط إلى تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي : employment@labour.gov.eg ، موضحًا أن شروط ومميزات هذه الفرص الجديدة أن السن من 25 إلى 40 سنة، والمؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد في ما فوق، والخبرة العلمية 4 سنوات، وإجادة اللغتَين العربية والإنجليزية، ومدة التعاقد 3 سنوات، وفترة اختبار 3 أشهر، وضمان صحي، وتوفير سكن ومواصلات وشهر كل عام إجازة سنوية.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن عدد الفرص المطلوبة هو (9 مدرسي رياضيات، و3 مدرسي فيزياء، و3 مدرسي كيمياء، و3 مدرسي علوم، و4 مدرسي لغة إنجليزية، و4 مدرسي لغة عربية و4 سائقين، و4 مسجلي شؤون، و4 كول سنتر.

وأضافت هبة أحمد أن إدارة التشغيل سوف تستقبل السيرة الذاتية من المتقدمين لمدة 5 أيام، من اليوم الأحد الموافق 9-3-2025 حتى 13-3-2025. وأنه سيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدًا لسفرهم.