عيد الفطر.. جدول مواعيد حجز تذاكر القطارات وتواريخ السفر

كتب- محمد نصار:

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك لعام 2025، وذلك اعتبارًا من يوم 11 مارس الجاري.

وفقًا لتعليمات الهيئة، سيتاح الحجز يوميًا بدءًا من الساعة 8 صباحًا، للمسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك من محطة القاهرة، وفق الجدول التالي:

- 11 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 25 مارس 2025.

- 12 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 26 مارس 2025.

- 13 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 27 مارس 2025.

- 14 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 28 مارس 2025.

- 15 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 29 مارس 2025.

- 16 مارس 2025 لحجز رحلات يوم 30 مارس 2025.

ونصحت الهيئة، المواطنين، بالحجز مبكرًا لضمان توفر المقاعد، خاصة خلال فترة الإقبال الكبير على السفر بمناسبة العيد.

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